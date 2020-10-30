В Крыму продолжается вакцинация медицинских работников от новой коронавирусной инфекции.

29 октября в поликлинике ГБУЗ РК «Симферопольская городская клиническая больница №7» вакцинировано семь сотрудников ГБУЗ РК «Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи». Таким образом, всего на данный момент в Республике Крым вакцинировано 17 медработников, — сообщили в минздраве РК.

Для вакцинации использовалась вакцина «Спутник V» (Гам-Ковид-Вак), разработанная НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России из первой пробной партии, поступившей в Республику Крым для тестирования логистической системы.

Вакцинация проводится на добровольной основе. Медработники были допущены к вакцинации после проведения медицинского осмотра, подтверждения отсутствия антител к новой коронавирусной инфекции. Вакцинация медицинских работников, оказывающих помощь больным новой коронавирусной инфекцией, будет продолжена.

Напомним, первые медработники в Крыму были вакцинированы 22 октября. Как сообщила заместитель главного врача по поликлинической работе ГБУЗ РК «Симферопольская городская клиническая больница №7» Тамара Шишова, все вакцинированные медработники находятся под ежедневным наблюдением, у всех отмечается хорошее самочувствие.