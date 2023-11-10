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В у продолжается Всероссийская акция «Сохраним лес»

В Крыму продолжается Всероссийская акция «Сохраним лес»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Экология Крыма 21:15 10.11.2023

В Республике Крым продолжается Всероссийская акция «Сохраним лес». По информации минприроды РК, с 7 по 10 ноября было высажено более 66 тысяч саженцев и сеянцев ясеня зеленого и дуба черешчатого.

7 ноября сотрудники ГАУ РК «Симферопольское лесоохотничье хозяйство» вместе с волонтерами высадили вблизи с. Белоглинка 679 сеянцев ясеня зеленого. На территории ГАУ РК «Бахчисарайское лесничество» прошла высадка дуба черешчатого на площади 3,8 га в количестве 25,3 тыс, — рассказали в министерстве экологии и природных ресурсов РК.

8 ноября на территории Симферопольского и Старокрымского лесничеств высадили более 22 тысяч сеянцев ясеня и дуба на общей площади 12,1 га. В акции приняли участие представители районной администрации, сотрудники лесохозяйственных учреждений, а также волонтеры.

 В Крыму продолжается Всероссийская акция «Сохраним лес»

Вблизи с. Морское работники ГАУ РК «Судакское лесоохотничье хозяйство» вместе с местными жителями на площади 6 га высадили 7 тысяч саженцев сосны крымской.

9 ноября сотрудники ГАУ РК «Симферопольское лесоохотничье хозяйство» на территории Партизанского участкового лесничества высадили 9,3 тыс. сеянца ясеня зеленого на площади 2,8 га. 10 ноября сотрудники ГАУ РК «Симферопольское лесоохотничье хозяйство» на территории Партизанского участкового лесничества на площади 0,8 га высадили 2 тысячи сеянцев ясеня, — перечислили в минприроды.

Акция «Сохраним лес» проходит в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».

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