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В Крыму продолжают действовать меры соцподдержки медицинских работников

В Крыму продолжают действовать меры соцподдержки медицинских работников

Опубликовал: CrimeaPRESS в Здравоохранение Крыма 20:09 29.11.2021

В Крыму продолжают действовать меры социальной поддержки медработников. Региональная выплата медицинским работникам с высшим медицинским и средним медицинским образованием по наиболее дефицитным специальностям, работающим в организациях здравоохранения Республики Крым, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также скорую медицинскую помощь: для врачей – 7 000 руб. в месяц, для фельдшеров – 5 000 руб. в месяц, для акушеров и медицинских сестер – 4 000 руб. в месяц.

Кроме того, возмещаются расходы на оплату жилых помещений, их отопления и обеспечения электроэнергией. Медицинские работники, проживающие в сельской местности и работающие в подведомственных организациях здравоохранения, расположенных в сельской местности, получают ежемесячную денежную выплату в размере 750 рублей.

Иногородним медработникам с высшим медицинским образованием компенсируется арендная плата съемного жилья. Возмещается аренда: до 20 тыс. рублей ежемесячно в населённых пунктах с населением до 50 тыс. и до 30 тыс. рублей ежемесячно в населённых пунктах с населением свыше 50 тыс. человек.

Действуют программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». С 2015 года в Республике Крым реализуется программа предоставления единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, — уточнили в республиканском минздраве.

Напомним, что ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, является одной из целей регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» национального проекта «Здравоохранение».

По информации пресс-службы министерства здравоохранения РК.

В Крыму продолжают действовать меры соцподдержки медицинских работников

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