В Крыму прокуратура направила в суд дело о повреждении Братской могилы жертв фашистского террора

В Крыму прокуратура Симферопольского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летнего жителя пгт. Гвардейское. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 243 УК РФ (повреждение объекта культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации), п. «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (повреждение воинских захоронений, а также памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества).

По версии следствия, с августа 2020 года по май 2021 года мужчина с целью поиска материальных ценностей повредил Братскую могилу жертв фашистского террора, расположенную на территории Трудовского сельского поселения Симферопольского района, в которой захоронено около 26 тыс. мирных жителей и военнослужащих, расстрелянных немецко-фашистскими захватчиками в период с 1941 года по 1943 год. С целью извлечения материальных ценностей мужчина из места захоронения неоднократно с использованием принесенного с собой инвентаря осуществлял поиск ценных предметов, находящихся в Братской могиле, — рассказали в прокуратуре.

Как указали в Следственном комитете, согласно учетной карточке воинского захоронения и паспорта объекта культурного наследия, на территории Братской могилы, которая расположена в Трудовском сельском поселении, захоронено около 26 тысяч граждан, из которых 20 тысяч являлись мирными жителями и около 6 тысяч – военнослужащими, расстрелянными немецко-фашистскими захватчиками с 1941 по 1943 года.

По месту жительства подозреваемого был проведен обыск, в результате которого изъяты предметы, свидетельствующие о его противоправной деятельности – лопаты, металлические конструкции из арматуры, трос, резиновые сапоги, налобный фонарь, а также монеты 1903 года, 1911 года и 1813 года. Аналогичные предметы были изъяты следователем в ходе осмотра места преступления – на территории Братской могилы. В ходе расследования уголовного дела собран комплекс доказательств, вину в инкриминируемом преступлении фигурант уголовного дела признал. В настоящее время расследование завершено, — сообщили в Следкоме.

Преступная деятельность обвиняемого была пресечена работниками УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю. С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Симферопольский районный суд для рассмотрения по существу.

Фото: Следком.