В Крыму пропал мужчина на велосипеде. Разыскивается 33-летний Юрий Рацкий

В Крыму ОМВД России по Симферопольскому району устанавливается местонахождение без вести пропавшего Рацкого Юрия Федоровича, 21.03.1990 года рождения, жителя г. Симферополя.

Ночью 15 октября мужчина ушел из дома и до настоящего времени не вернулся. Приметы: на вид: 30-33 года, рост 180 см, среднего телосложения, волос средней длины темно-русого цвета, глаза карие, на левом виске небольшой шрам. Одет: кепка черного цвета, куртка черного цвета, джинсы синего цвета. При себе имел рюкзак черного цвета, серебряное кольцо с надписью: «Спаси и сохрани», велосипед серого цвета.

В ходе проведённых оперативно-розыскных мероприятий установлено, что без вести пропавший Рацкий Ю.Ф. передвигается на вышеуказанном горном велосипеде по Республике Крым. 11.11.2023 года был замечен в с. Громовка Сакского района, — сообщили в МВД по РК.

В случае получения какой-либо информации о месте нахождения Рацкого Ю.Ф. просим сообщить в ОМВД России по Симферопольскому району или по номеру телефона +7(999)461-01-30, либо 102 (с мобильного 020).