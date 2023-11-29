Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | В Крыму пропал мужчина на велосипеде. Разыскивается 33-летний Юрий Рацкий
актуально в республике
В у пропал мужчина на велосипеде. Разыскивается 33-летний Юрий Рацкий

В Крыму пропал мужчина на велосипеде. Разыскивается 33-летний Юрий Рацкий

Опубликовал: CrimeaPRESS в Происшествия 21:29 29.11.2023

В Крыму ОМВД России по Симферопольскому району устанавливается местонахождение без вести пропавшего Рацкого Юрия Федоровича, 21.03.1990 года рождения, жителя г. Симферополя.

В Крыму пропал мужчина на велосипеде. Разыскивается 33-летний Юрий РацкийНочью 15 октября мужчина ушел из дома и до настоящего времени не вернулся. Приметы: на вид: 30-33 года, рост 180 см, среднего телосложения, волос средней длины темно-русого цвета, глаза карие, на левом виске небольшой шрам.  Одет: кепка черного цвета, куртка черного цвета, джинсы синего цвета. При себе имел рюкзак черного цвета, серебряное кольцо с надписью: «Спаси и сохрани», велосипед серого цвета.

В ходе проведённых оперативно-розыскных мероприятий установлено, что без вести пропавший Рацкий Ю.Ф. передвигается на вышеуказанном горном велосипеде по Республике Крым. 11.11.2023 года был замечен в с. Громовка Сакского района, — сообщили в МВД по РК.

В случае получения какой-либо информации о месте нахождения Рацкого Ю.Ф. просим сообщить в ОМВД России по Симферопольскому району или по номеру телефона +7(999)461-01-30, либо 102 (с мобильного 020).

Просмотры: 12

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: КРЫМ-РОЗЫСК

Комментарии для сайта Cackle
КРЫМ-РОЗЫСК
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.