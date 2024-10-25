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В Крыму пропал мужчина — разыскивают Александра Савченко

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 12:14 25.10.2024

Александр Савченко пропал 27 сентября. Мужчина проживает в с. Журавки Кировского района Крыма.

В Крыму пропал мужчина - разыскивают Александра Савченко

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