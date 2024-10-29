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В Крыму пропал мужчина — разыскивают Евгения Гуденкова

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 21:56 29.10.2024

Евгений Гуденков — житель села Уютное Сакского района. Пропал без вести 26 октября.

В Крыму пропал мужчина - разыскивают Евгения Гуденкова

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