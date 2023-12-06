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В у пропала женщина. Полиция просит откликнуться всех, кто ее видел

В Крыму пропала женщина. Полиция просит откликнуться всех, кто ее видел

Опубликовал: CrimeaPRESS в Происшествия 21:17 06.12.2023

Внимание, розыск без вести пропавшей!

ОМВД России по Ленинскому району устанавливается местонахождение гражданки Сергеевой Веры Степановны, 23.12.1956 года рождения, которая 23.11.2022 года примерно в 16:00 ушла из дома в неизвестном направлении и до настоящего времени не вернулась.

В Крыму пропала женщина. Полиция просит откликнуться всех, кто ее виделПриметы: на вид примерно 60-65 лет, худощавого телосложения, рост 156-160 см, на левой брови шрам 2 см, после операционный шрам на животе 20 см вдоль брюшной полости, волосы светло-русые седые, глаза темно-зеленые, вес примерно 42-45 кг, размер обуви 35.5-36, короткая стрижка до плеч. Была одета: тёмно-коричневая куртка ниже пояса с меховым воротником, синие спортивные штаны поверх них бледно-жёлтые бриджи, белые мокасины, темная олимпийка, синяя вязаная кофта.

Просим всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении несовершеннолетней, сообщить в любое подразделение полиции или по телефонам: дежурной части +7(3655)77-70-88 или 102, — сообщает МВД по РК.

 

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