В Крыму пропала женщина. Полиция просит откликнуться всех, кто ее видел

Внимание, розыск без вести пропавшей!
ОМВД России по Ленинскому району устанавливается местонахождение гражданки Сергеевой Веры Степановны, 23.12.1956 года рождения, которая 23.11.2022 года примерно в 16:00 ушла из дома в неизвестном направлении и до настоящего времени не вернулась.
Приметы: на вид примерно 60-65 лет, худощавого телосложения, рост 156-160 см, на левой брови шрам 2 см, после операционный шрам на животе 20 см вдоль брюшной полости, волосы светло-русые седые, глаза темно-зеленые, вес примерно 42-45 кг, размер обуви 35.5-36, короткая стрижка до плеч. Была одета: тёмно-коричневая куртка ниже пояса с меховым воротником, синие спортивные штаны поверх них бледно-жёлтые бриджи, белые мокасины, темная олимпийка, синяя вязаная кофта.
Просим всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении несовершеннолетней, сообщить в любое подразделение полиции или по телефонам: дежурной части +7(3655)77-70-88 или 102, — сообщает МВД по РК.
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