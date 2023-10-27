В Крыму «проседает» Интернет. Оператор «Миранда-медиа» сообщает о мощной DDoS-атаке

Интернет-провайдер «Миранда-медиа» (главный в Крыму) фиксирует с утра массовую DDoS-атаку со стороны украинских хакеров, что привело к временной недоступности услуг. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

Оператор цифровых услуг «Миранда-медиа» с 09:05 27 октября 2023 года фиксирует беспрецедентный уровень DDoS-атак со стороны украинских хакерских группировок. В результате отмечается временная недоступность услуг «Миранда-медиа», «Крымтелекома» и «МирТелекома», — говорится в сообщении.

Все технические и IT-службы компании переведены в режим повышенной готовности.

ООО «Миранда-медиа» обеспечивает доступ к интернету с использованием собственных каналов передачи данных. Компания обладает собственной волоконно-оптической сетью на территории Республики Крым протяженностью более 4 тыс. км. Работает в Крыму и Севастополе. С 2023 года оказывает на полуострове услуги сотового оператора.

DDoS-атака — хакерская атака, осуществляемая одновременно с большого числа компьютеров на системные ресурсы (серверы). Хакеры предварительно сканируют выбранную сеть с помощью специально подготовленных сценариев, которые выявляют потенциально слабые узлы. Выбранные узлы подвергаются нападению, и злоумышленник получает на них права администратора. На захваченные узлы устанавливаются троянские программы, которые работают в фоновом режиме. Теперь эти компьютеры называются компьютерами-зомби, их пользователи даже не подозревают, что являются потенциальными участниками DDoS-атаки. Далее злоумышленник отправляет определенные команды захваченным компьютерам и те, в свою очередь осуществляют коллективную DoS-атаку на целевой компьютер. Большой наплыв пользователей приводит к превышению допустимой нагрузки на сервер и, следовательно, отказу в обслуживании части из них.