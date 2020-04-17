В Крыму проверили строительные компании и транспорт: как работается в режиме «повышенной готовности»

Глава Совмина Крыма Юрий Гоцанюк сообщил о том, что за минувшие сутки продолжились проверки работы ряда строительных компаний, чья деятельность разрешена в период «повышенной готовности».

Было проверено 19 объектов, на шести из них была прекращена деятельность за нарушение всех санитарных норм. Это отсутствие защитных масок, не проведение замера температуры работников, отсутствие дезинфекционных средств. В тоже время, ряд строительных предприятий, по которым ранее были вынесены предупреждения о прекращении деятельности, исправили нарушения. Это строительное предприятие, осуществляющее работы по строительству детского садика в Алуште, а также работы в Судаке. Замечания были исправлены, сегодня предприятие приступает к строительной деятельности, — сказал Юрий Гоцанюк.

Он также проинформировал о том, что вчера Центр оперативного реагирования при Совете министров Республики Крым осуществлял мониторинг работы общественного транспорта.