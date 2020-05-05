В Крыму проверили свыше 10 тысяч фирм и предприятий, офисов и производств. Нарушения есть

По состоянию на 5 мая в муниципальных образованиях Республики Крым проведены проверочные мероприятия в отношении 10 380 субъектов различных видов деятельности. Об этом сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.

С 4 мая начали свою хозяйственную деятельность дополнительно 727 предпринимателей, из которых 321 в муниципальных районах, 406 — в городских округах. По итогам проверки соблюдения санитарных норм, общее количество выявленных нарушений составило 727, из них 321 в муниципальных районах, 400 — в городских округах, — рассказал Гоцанюк.

Глава правительства Крыма сообщил о том, что типичные нарушения это отсутствие данных о дезинфекционной обработке, отсутствие журналов, недостаточное количество дезинфекционных средств, нарушение масочного режима, отсутствие уведомлений на разрешение работы предприятия.

Премьер-министр проинформировал о том, что сотрудниками Центра оперативного реагирования при Совете министров РК накануне были проверены территории четырёх муниципальных образований: города Джанкой и Феодосия, Ленинский и Джанкойский районы.

В Джанкое проверена работа 75 торговых объектов. Уведомления о начале работы поданы всеми проверенными объектами. Во всех проверенных объектах на входе имеются дозаторы с антисептиками, ведутся журналы термометрии и дезинфекционной обработки, проводится проветривание помещений, масочный режим соблюдается, запасы средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств имеется на пять дней. В Феодосии набережная закрыта для посещения, работают патрули, оповещение населения регулярное, проводится мониторинг торговых объектов на наличие уведомлений на разрешение деятельности. Выявлены три магазина работающих без уведомлений, журналов и не осведомлённых о действующем порядке. Администрация отреагировала, материалы направлены в Роспотребнадзор. Несанкционированная торговля не выявлена. Ведётся ремонт дороги, сотрудники компании-подрядчика соблюдают масочный режим и все санитарные нормы. В Ленинском районе дезинфекционная обработка многоквартирных домов проводится без нарушений, общественный транспорт работает без замечаний, 412 из 496 имеющихся в районе предприятий и индивидуальных предпринимателей уже получили разрешение на осуществление деятельности. На набережной, в парках и скверах массовое скопление людей не зафиксировано. В Ленино была зафиксирована продажа пива на розлив, вызван на место заместитель начальника полиции, составлен протокол. На рынке в Щёлкино у предпринимателей частично отсутствуют журналы дезинфекционной обработки и термометрии. С директором рынка проведена разъяснительная работа. В Джанкойском районе проверены объекты торговли, предоставлены журналы термометрии, на входе имеются антисептики, людей на улицах практически нет, — сообщил глава Совмина.

Министерство экологии и природных ресурсов РК тоже провело рейды — на территории заповедников и ландшафтных парков.

В ходе рейдов за вчерашний день было проведено 85 профилактических бесед с нарушителями режима, установлено девять фактов нарушения режима, составлено семь протоколов, возбуждено четыре административных производства по которым ведётся работа с ГИБДД для установления лиц управляющих автотранспортными средствами. В целом с 1 по 4 мая проведено 695 профилактических бесед, установлено 18 фактов нарушения режима, составлено 80 протоколов, возбуждено 40 административных производств, — сказал Юрий Гоцанюк.

Глава Правительства Крыма проинформировал о том, что за сутки в Крым на прилёт и вылет прибыло шесть авиарейсов, которыми прибыло 270 пассажиров, убыло — 342 пассажира, двум пассажирам ограничен въезд, в связи с отказом прохождения изоляции в условиях обсерватора. Железнодорожным транспортом прибыло две пары поездов, которыми прибыло в Крым 79 человек, убыло — 93 пассажира, один человек был направлен в обсерватор.