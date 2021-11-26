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В Крыму проводится мастер-класс по микроэндоскопической лазерной хирургии гортани

В Крыму проводится мастер-класс по микроэндоскопической лазерной хирургии гортани

Опубликовал: CrimeaPRESS в Здравоохранение Крыма 20:39 26.11.2021

В Крыму, на базе нового медцентра – республиканской клинической больнице имени Семашко провели уникальные для полуострова микроэндоскопические операции на гортани. Мастер-класс для крымских отоларингологов в рамках обучающего курса по хирургии гортани провел руководитель научного отдела заболеваний гортани, заведующего отделением патологии гортани ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр оториноларинголоии ФМБА России», профессора, д.м.н. Нажмудинов Ибрагим. Для слушателей курса была обеспечена прямая трансляция из операционного зала.

Выполнены 4 операции пациентам с патологией гортани, при которой поражается голосовой аппарат. Операции проведены через просвет гортани с использованием СО2 лазера. После проведения подобного современнейшего оперативного вмешательства пациенты в достаточно короткий период полностью восстанавливаются, — сообщили в минздраве РК.

В Крыму проводится мастер-класс по микроэндоскопической лазерной хирургии гортани

Как отметила главный внештатный специалист оториноларинголог Южного федерального округа и министерства здравоохранения РК, председатель Ассоциации оториноларингологов Крыма, профессор Завалий Марианна, болезни, при которых требуется проведение такого рода операций, достаточно распространены. Ранее крымских пациентов для получения высокотехнологичной медицинской помощи направляли в федеральные клиники, в ближайшее время подобные операции будут проводиться в Крыму.

В Крыму проводится мастер-класс по микроэндоскопической лазерной хирургии гортани

Фото: минздрав РК.

В Крыму проводится мастер-класс по микроэндоскопической лазерной хирургии гортани

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