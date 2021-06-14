В Крыму проводят донорский марафон

Этот марафон стартовал в Крыму 7 июня, в преддверии Всемирного дня донора, который отмечается 14 июня. Он проходит под девизом: «Сдай кровь, пусть в мире пульсирует жизнь» и завершится 17 июня.

Мероприятие Всероссийское, проводится для популяризации и развития донорства. 15 июня будет среди участников марафона будут разыграны сувениры и призы, — сообщили Центру управления регионов Крыма в пресс-службе ГБУЗ РК «Центра крови».

Спасая жизни больным, в 2021 году более 14 тысяч крымчан поделились своей кровью. Свыше 6 тысяч человек, по состоянию на конец 2020 года, носят звание «Почетный донор».

Одним из первых в Южном федеральном округе (с 10 ноября 2020 года) ГБУЗ РК «Центр крови» начали заготавливать антиковидную плазму. Ее переливание рассматривается как один из методов лечения COVID-19. В крови переболевших пациентов образуются антитела, которые борются с болезнью и помогают иммунной системе человека начать активную борьбу с вирусом.

В Центре управления регионом республики Крым отмечают, что жители полуострова положительно относятся к массовой вакцинации и эта тема по-прежнему их интересует. В соцсетях они обращаются с вопросами о порядке записи на процедуру, получении сертификата. За неделю, с 4 по 10 июня, было зафиксировано 502 таких сообщения.