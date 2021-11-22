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В Крыму расчёты комплексов «Триумф» и «Панцирь» уничтожили крылатые ракеты условного противника
Фото: пресс-служба ЮВО

В Крыму расчёты комплексов «Триумф» и «Панцирь» уничтожили крылатые ракеты условного противника

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:42 22.11.2021

Боевые расчёты зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» из состава соединения ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) провели в Крыму плановое учение по поиску, сопровождению и уничтожению крылатых ракет условного противника.

Как сообщает пресс-служба ЮВО, воздушные цели условного противника были смоделированы электронным способом с различными параметрами скорости полёта и высоты, что усложняло боевым расчетам выполнение учебно-боевой задачи.

Благодаря высокому уровню подготовки личного состава, возможностям радиолокационных систем, расширенным функциям сопровождения целей и универсальности их поражения комбинированным ракетно-пушечным вооружением, расчёты ЗРК «Триумф» и ЗРПК «Панцирь» успешно выполнили поставленные задачи, — говорится в сообщении пресс-службы ЮВО.

 

 

В Крыму расчёты комплексов «Триумф» и «Панцирь» уничтожили крылатые ракеты условного противника

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