В Крыму «расселяют» фазанов

На территории общедоступного охотничьего угодья Добровское, в Симферопольском районе специалисты минприроды Крыма начали «расселение» фазанов. Это ежегодное мероприятие, в этом году планируется пополнить общедоступные охотничьи угодья Республики 750 фазанами.

В ближайшие дни в общедоступных охотничьих угодьях Симферопольского, Бахчисарайского, Белогорского районов будет расселено 500 птиц. Ещё 250 фазанов пополнят охотничьи угодья на территории Сакского, Красноперекопского и Раздольненского районов до конца года. Данное мероприятие комплексно решает задачу по воспроизводству фазана в общедоступных охотничьих угодьях Республики Крым, обеспечивая как естественное, так и искусственное его воспроизводство, — сообщили в минприроды РК.

Численность фазана в охотничьих угодьях Крыма на протяжении последних 15 лет колеблется в пределах от 15 до 30 тысяч особей, отмечают экологи.

Фото: минприрды РК.