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В Крыму «расселяют» фазанов

В Крыму «расселяют» фазанов

Опубликовал: CrimeaPRESS в Экология Крыма 19:18 18.10.2020

На территории общедоступного охотничьего угодья Добровское, в Симферопольском районе специалисты минприроды Крыма начали «расселение» фазанов. Это ежегодное мероприятие, в этом году планируется пополнить общедоступные охотничьи угодья Республики 750 фазанами.

В ближайшие дни в общедоступных охотничьих угодьях Симферопольского, Бахчисарайского, Белогорского районов будет расселено 500 птиц. Ещё 250 фазанов пополнят охотничьи угодья на территории Сакского, Красноперекопского и Раздольненского районов до конца года. Данное мероприятие комплексно решает задачу по воспроизводству фазана в общедоступных охотничьих угодьях Республики Крым, обеспечивая как естественное, так и искусственное его воспроизводство, — сообщили в минприроды РК.

Численность фазана в охотничьих угодьях Крыма на протяжении последних 15 лет колеблется в пределах от 15 до 30 тысяч особей, отмечают экологи.

В Крыму «расселяют» фазанов

Фото: минприрды РК.

В Крыму «расселяют» фазанов

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