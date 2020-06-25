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В Крыму разработали новую программу микрофинансирования для предпринимателей «Оптимальный»

В Крыму разработали новую программу микрофинансирования для предпринимателей «Оптимальный»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:05 25.06.2020

Новую программу будут предоставлять под 4,5% годовых.

Фонд микрофинансирования предпринимательства РК представил новый микрозайм для субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным в Крыму. Займы будут предоставляются на сумму до 5 миллионов рублей на срок до двух лет. Процентная льготная ставка — 4,5% годовых. Об этом сообщила заместитель председателя Совета министров – министр финансов РК Ирина Кивико..

Микрозайм «Оптимальный» стал 15 продуктом Фонда. В продукте расширены цели использования, в отличие от микрозайма «Скорый», средства могут быть направлены на приобретение основных средств либо пополнение оборотных средств, приобретение товарно-материальных ценностей, товаров, работ, услуг, оплату налогов, сборов, страховых платежей, на выплату заработной платы, на оплату коммунальных платежей, электроэнергии, на оплату арендных платежей. Единственное исключение – приобретение подакцизных товаров для последующей реализации, – рассказала Ирина Кивико.

Вице-премьер подчеркнула, что интерес к услугам Фонда растет, владельцы бизнеса всё охотнее пользуются услугами микрокредитования в рамках государственной поддержки МСП. Быстрый и удобный во многих отношениях микрозайм для предпринимателя – это хороший способ стартовать со своей бизнес идеей, закупить необходимое оборудование, материалы или приобрести другие необходимые для производства ресурсы

В Крыму разработали новую программу микрофинансирования для предпринимателей «Оптимальный»

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