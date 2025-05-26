В Крыму разработали программное обеспечение для подбора питания в санаториях

Мы, наш университет, в рамках научно-образовательного центра разрабатывали программное обеспечение, которое позволяет подбирать индивидуальное питание для отдельных санаториев, заездов и так далее. Это цифровая система подбора питания на основании СанПиНов, – рассказала она.

В процессе было переработано огромное количество информации: рецептура блюда, совпадающая с СанПиНом, нормы по белкам, жирам, углеводам, кальцию, калию и другим микро – и макроэлементам, отметила Бирюкова.

Организация питания в санаторно-курортном кластере – это достаточно серьезная проблема, поэтому университет подключается к организациям, санаторно-реабилитационным, детским центрам, чтобы автоматизировать систему подбора индивидуального питания. И очень отрадно, что сейчас многие уже гостиничные комплексы уже ввели у себя уникальные диетические программы, – обозначила специалист.

По словам Бирюковой, сейчас идет возрождение направлений, которые касаются нутрициологии, валеологии.

Мы с коллегами очень плотно работаем над созданием регионального центра компетенций. Кроме того, что у нас высокие технологии <…> нужны кадры, подготовка специалистов по каждому из этих направления (нутрициология, валеология – ред.), это очень востребовано. И мы действительно возьмем роль флагмана в санаторно-курортном лечении и реабилитации как раз по кадровому и технологическому обеспечению санаториев, – подытожила специалист.

Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщал, что спрос на отдых в Крыму летом за две недели вырос на 44%. В Крыму насчитывается свыше тысячи средств размещения, не только отелей и гостиниц, но и санаториев для оздоровительного туризма. Также на полуострове расположены 11,5 тысяч памятников истории, культуры, архитектуры. Об этом, оценивая туристический потенциал региона, рассказал в эфире радио «Спутник в Крыму» руководитель крымского филиала национальной курортной ассоциации Сергей Стрельбицкий.

источник: РИА Новости Крым