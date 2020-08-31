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В Крыму разрешили фестивали, но оставили под запретом конференции
Фото: koktebel-jazz.ru

В Крыму разрешили фестивали, но оставили под запретом конференции

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:17 31.08.2020

Работа хостелов также запрещена.

В Крыму продлен до 1 октября запрет на работу хостелов и проведение конференций. Соответствующие поправки внесены в указ Главы Крыма о режиме повышенной готовности! из-за распространения COVID-19.

Приостановить до 1 октября 2020 года деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по предоставлению мест для временного проживания (хостелы), деятельность по организации конференций, – говорится в документе.

Указ.

В том же указе разрешается проведение фестивалей «Таврида-АРТ» в Судаке и «Пара-Крым» в Евпатории. Первый пройдет с 2 по 6 сентября, второй – с 3 по 10 сентября. Основание разрешения – мероприятия в своей основе пройдут «на открытом воздухе».

Отметим, что ради фестивалей и массовых мероприятий Глава Крыма не раз вносил дополнения в свой мартовский указ. Так, совсем недавно Сергей Аксёнов разрешил проведение музыкальных фестивалей Koktebel Jazz Party и Rap Koktebel, а в Керчи — форума «Армия-2020».

В Крыму разрешили фестивали, но оставили под запретом конференции

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