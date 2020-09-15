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В Крыму развернуто 1 208 коек для лечения новой коронавирусной инфекции
Фото: минздрав РК

В Крыму развернуто 1 208 коек для лечения новой коронавирусной инфекции

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:36 15.09.2020

В медицинских организациях Крыма есть запас средств защиты и препаратов для лечения COVID-19.

В Крыму все медицинские организации обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты и препаратами для лечения новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщила первый заместитель министра здравоохранения РК Ольга Растригина.

Обеспечен необходимый запас средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, а также препаратов, рекомендованных для лечения новой коронавирусной инфекции и ее осложнений, — сказала первый заместитель министра.

По ее словам, по состоянию на 15 сентября, в медицинских организациях республики развернуто 1 208 коек для лечения новой коронавирусной инфекции: из них 252 койки развернуты в течение последних двух недель в связи с ростом количества заболевших.

Из 1208 коек обеспечены подводом кислорода 463 койки. Из них – 146 коек обеспечены аппаратами для проведения искусственной вентиляции легких. В медицинские учреждения поставлено три аппарата ЭКМО, три автомобиля скорой медицинской помощи с усиленными мерами защиты и пять боксированных носилок для транспортировки потенциально инфицированных или инфицированных лиц, два передвижных цифровых рентгенаппаратов и иное необходимое медицинское оборудование, — сказала Ольга Растригина.

Как подчеркнула первый заместитель министра, с учетом текущей динамики, запланировано увеличение коечного фонда для оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией и внебольничными пневмониями.

В Крыму развернуто 1 208 коек для лечения новой коронавирусной инфекции

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