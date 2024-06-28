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В Крыму развивается выездная паллиативная служба

Опубликовал: CrimeaPRESS в Здравоохранение Крыма 18:12 28.06.2024

В Крыму развивается выездная паллиативная служба. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РК Антон Лясковский.

За последние два года в Крыму создано 15 выездных патронажных бригад паллиативной медицинской помощи пациентам. Для их формирования был закуплен автомобильный транспорт и необходимое оборудование — портативные аппараты ИВЛ, кислородные концентраторы, откашливатели и многое другое. Врачи и средний медицинский персонал посещают на дому неизлечимо больных пациентов для их наблюдения, лечения болевого синдрома и других тяжелых проявлений заболевания. Специалисты организуют консультацию узких специалистов, оказывают психологическую поддержку больному и его близким, обучают навыкам ухода и использования на дому медизделий для респираторной поддержки, кислородотерапии и так далее, — рассказал Лясковский.

В этом году планируется создать ещё четыре выездные бригады для оказания паллиативной помощи на дому – две в Республиканской детской клинической больнице и по одной в Кировской и Ленинской центральных районных больницах. Для каждой бригады будет закуплен автомобиль и медицинское оборудование», - сообщил Антон Лясковский. В текущем году в рамках региональной программы Республики Крым «Развитие системы паллиативной медицинской помощи» планируется закупить более 80 единиц оборудования для дооснащения стационарных паллиативных отделений и отделений сестринского ухода, а также выездных патронажных бригад. Кроме того, предусмотрена закупка свыше 88 тысяч единиц медицинских изделий для использования на дому пациентами, нуждающимися в поддержании функций органов и систем организма.

В настоящее время по две выездные паллиативные бригады функционируют в Симферопольском центре паллиативной медицинской помощи и Феодосийском медицинском центре, по одной бригаде – в Республиканской детской клинической больнице, Симферопольской центральной районной клинической больнице, Симферопольской поликлинике № 2, Сакской районной больнице, Евпаторийской городской больнице, Керченской городской больнице №3, а также Белогорской, Джанкойской, Бахчисарайской, Черноморской и Красноперекопской центральных районных больницах.

В этом году планируется создать ещё четыре выездные бригады для оказания паллиативной помощи на дому – две в Республиканской детской клинической больнице и по одной в Кировской и Ленинской центральных районных больницах. Для каждой бригады будет закуплен автомобиль и медицинское оборудование, — сообщил замминистра.

В этом году планируется создать ещё четыре выездные бригады для оказания паллиативной помощи на дому – две в Республиканской детской клинической больнице и по одной в Кировской и Ленинской центральных районных больницах. Для каждой бригады будет закуплен автомобиль и медицинское оборудование», - сообщил Антон Лясковский. В текущем году в рамках региональной программы Республики Крым «Развитие системы паллиативной медицинской помощи» планируется закупить более 80 единиц оборудования для дооснащения стационарных паллиативных отделений и отделений сестринского ухода, а также выездных патронажных бригад. Кроме того, предусмотрена закупка свыше 88 тысяч единиц медицинских изделий для использования на дому пациентами, нуждающимися в поддержании функций органов и систем организма.

В этом году в рамках региональной программы Республики Крым «Развитие системы паллиативной медицинской помощи» планируется закупить более 80 единиц оборудования для дооснащения стационарных паллиативных отделений и отделений сестринского ухода, а также выездных патронажных бригад. Кроме того, предусмотрена закупка свыше 88 тысяч единиц медицинских изделий для использования на дому пациентами, нуждающимися в поддержании функций органов и систем организма.

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В этом году планируется создать ещё четыре выездные бригады для оказания паллиативной помощи на дому – две в Республиканской детской клинической больнице и по одной в Кировской и Ленинской центральных районных больницах. Для каждой бригады будет закуплен автомобиль и медицинское оборудование», - сообщил Антон Лясковский. В текущем году в рамках региональной программы Республики Крым «Развитие системы паллиативной медицинской помощи» планируется закупить более 80 единиц оборудования для дооснащения стационарных паллиативных отделений и отделений сестринского ухода, а также выездных патронажных бригад. Кроме того, предусмотрена закупка свыше 88 тысяч единиц медицинских изделий для использования на дому пациентами, нуждающимися в поддержании функций органов и систем организма.

Фото: минздрав РК.

 

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