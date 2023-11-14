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В у разъяснили некоторые нововведения реализации «гаражной амнистии»

В Крыму разъяснили некоторые нововведения реализации «гаражной амнистии»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Совет министров Крыма 21:07 14.11.2023

Заместитель председателя Советам министров Республики Крым Анна Анюхина разъяснила некоторые нововведения реализации «гаражной амнистии». По ее информации, соответствующие поправки обусловлены вступившим в силу с 1 октября 2023 года Федеральным законом №338-ФЗ «О гаражных объединениях и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

Так, к примеру, межевой и технический планы для оформления гаража не понадобятся, если гаражный бокс и участок под ним уже стоят на кадастровом учёте.

Ранее законодательство содержало требования для заинтересованных лиц по предоставлению технического и/или межевого планов для завершения оформления прав на гараж и земельный участок под ним. Теперь же для процедуры «гаражной амнистии» в изготовлении данных документов повторно нет необходимости, если они были сделаны ранее и на их основании уже проведены государственный кадастровый учёт гаража и земли, расположенной под ним. Таким образом законодатель исключил задублирование данной процедуры, что позволит владельцу недвижимости сэкономить время и денежные средства.

Вице-премьер подчеркнула, что необходимо помнить о том, что регистрация прав на гараж проводится исключительно на основании правоустанавливающих документов на земельный участок, на котором данный объект расположен. Отсутствие привязки здания гаража к земельному участку или наоборот является основанием для выполнения кадастровых работ для дальнейшего указания в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) сведений о том, в границах какого земельного участка расположен данный гараж.

Законодательные поправки также вносят ясность в понятийную базу. Так, под гаражом чётко понимается нежилое здание, предназначенное исключительно для хранения транспортных средств. Он может иметь подвальные помещения и не более двух этажей. При этом владельцам стоит учитывать, что площадь гаража не должна превышать 60 квадратных метров, – уточнила Анна Анюхина.

 

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