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В Крыму разыскивают 31-летнюю Анжелу Ларионову

В Крыму разыскивают 31-летнюю Анжелу Ларионову

Опубликовал: CrimeaPRESS в Происшествия в Крыму 20:54 12.09.2021

В Крыму без вести пропала 31- летняя Анжела Ларионова. Женщина может находиться в Джанкое или в Симферополе. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Анжела Ларионова ушла из дома в неизвестном направлении 10 сентября 2021 года. Приметы: рост 173 сантиметров, худощавого телосложения, чёрные волосы, серо-зелёные глаза.

Любую информацию о местонахождении женщины можно сообщить по номерам 8 (800) 700-54-52 или 112.

В Крыму разыскивают 31-летнюю Анжелу Ларионову

В Крыму разыскивают 31-летнюю Анжелу Ларионову

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