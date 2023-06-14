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В Крыму разыскивают «неустановленное лицо кавказской внешности»

В Крыму разыскивают «неустановленное лицо кавказской внешности»

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 12:40 14.06.2023

В Крыму полиция Феодосии по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2, ст.111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») разыскивает неустановленное лицо. Подробности преступления не сообщаются, зато есть приметы и даже фоторобот (точнее эскиз) разыскиваемого: мужчина на вид 25-30 лет, рост примерно 170-175 см, кавказской внешности, среднего телосложения, на лице небольшая борода, одет в темные штаны, темную спортивную куртку, темную кепку.

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В Крыму разыскивают «неустановленное лицо кавказской внешности»

ОМВД России по г. Феодосии обращается ко всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого с просьбой сообщить об этом по телефонам +7 (978) 837-36-61 или +7 (999) 461-02-03. Конфиденциальность гарантируется.

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