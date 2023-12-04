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В у разыскивают пропавшую девочку. Ушла из интерната

В Крыму разыскивают пропавшую девочку. Ушла из интерната

Опубликовал: CrimeaPRESS в Происшествия 13:13 04.12.2023

Розыск без вести пропавшей несовершеннолетней!

В Крыму межмуниципальным отделом МВД России «Джанкойский» устанавливается местонахождение без вести пропавшей Палеруш Алиме Диляверовны, 25.12.2008 года рождения.

В Крыму разыскивают пропавшую девочку. Ушла из интернатаСообщается, что подросток накануне вечером (3 декабря, в 22:00) вышла из школы-интерната и не вернулась. Приметы: на вид 14 лет, рост — 170 см, телосложение плотное, волосы короткие темного цвета. Была одета: в светлые джинсы, свитер, кроссовки черно-белого цвета.

Просим всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении несовершеннолетней, сообщить в любое подразделение полиции или по телефонам: (36564) 77150 — дежурная часть МО МВД России «Джанкойский», ОПДН +79788393271 или по номеру 102, — сообщает МВД по РК.

В Крыму разыскивают пропавшую девочку. Ушла из интерната

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