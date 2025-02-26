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В Крыму разыскивают Зильхан Джеферову, а в Севастополе пропал Алексей Абрамчук

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 21:00 26.02.2025

Зильхан Джеферова пропала 25 февраля. Об Алексее Абрамчука ничего неизвестно с 19 февраля.

В Крыму разыскивают Зильхан Джеферову, а в Севастополе пропал Алексей Абрамчук В Крыму разыскивают Зильхан Джеферову, а в Севастополе пропал Алексей Абрамчук

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