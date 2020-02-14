В Крыму решили бороться с лишними отчетами и бумагами при реализации ФЦП

Глава РК Сергей Аксёнов сообщил, что в ходе селекторного совещания под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина был выработан новый подход к реализации объектов ФЦП в Крыму.

В связи с формированием нового состава Правительства Российской Федерации изменились подходы по различным направлениям. В ходе сегодняшнего совещания с Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным пришли к выводу, что основная задача – исключить избыточную отчетность и бюрократию в ходе реализации ФЦП. Правительство Российской Федерации дало поручение в течение недели пересмотреть формат отчетности и, соответственно, привести все к единому стандарту, — сказал Глава Крыма.

По словам Сергея Аксёнова, все проблемные вопросы касаемо реализации мероприятий ФЦП должны решаться максимально быстро, сроки затягиваться не должны.

Мы уже с вами обсуждали, что любые проблемные вопросы должны решаться максимум в течение трех дней. Если существует отставание по срокам реализации какого-либо объекта, то длительное написание писем и ожидание ответа не будет приниматься во внимание. В данном случае это означает неквалифицированную работу тех, кто сопровождает, и тех, кто контролирует проект. Готов в любое время персонально помогать по вопросам, требующим моего личного участия в них, — пояснил Глава Республики.

Кроме того, Сергей Аксёнов подчеркнул, что информация, предоставляемая в рамках запросов правоохранительных органов, также не должна дублироваться.