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В Крыму решили изготавливать марлевые повязки самостоятельно
Фото: ВК

В Крыму решили изготавливать марлевые повязки самостоятельно

Опубликовал: CrimeaPRESS в Здравоохранение Крыма 12:19 20.03.2020

На очередном заседании оперативного штаба по профилактике и недопущению распространения новой коронавирусной инфекции в Крыму принято решение, «принять меры по изготовлению ватно-марлевых повязок».

В частности, Председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк сообщил, что в нескольких муниципалитетах швейные предприятия готовы приступить к производству ватно-марлевых повязок.

Вчера обзванивал всех глав администраций всех городов и районов, уже приняты решения некоторыми городами, включились в работу швейные фабрики и ателье. Допустим, Судак, Керчь, Ялта эти вопросы отрабатывают и запускают работы по пошиву, – сообщил он.

Вице-премьер Елена Романовская обратилась к крымским предпринимателям с просьбой сообщить, если у них имеются в наличии запасы марли, чтобы их можно было выкупить для пошива повязок.

В Крыму решили изготавливать марлевые повязки самостоятельно

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