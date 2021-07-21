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 В Крыму резко выросло число заболевших ОРВИ. Эпидпорог превышен на треть
Фото: pxhere.com

В Крыму резко выросло число заболевших ОРВИ. Эпидпорог превышен на треть

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:41 21.07.2021

Число заболеваний острыми респираторными инфекциями (ОРВИ) в Крыму превысило эпидпорог на 31%. Хуже всего ситуация в Симферополе. Ситуация, мягко говоря, нестандартная для этого времени года. Такие данные привела руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Продолжается рост сезонной заболеваемости респираторными вирусными инфекциями. В целом по Республике Крым заболеваемость выше эпидемического порога на 31%, а по Симферополю на 79% – это нонсенс для этого периода года, – рассказала Пеньковская.

Она уточнила, что именно с симптомов ОРВИ у заразившихся людей начинается потом и заболевание штаммом «дельта» коронавируса.

В Крыму резко выросло число заболевших ОРВИ. Эпидпорог превышен на треть

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