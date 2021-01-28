Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | В Крыму с 1 февраля начинается прием заявок на субсидии от ИП и организаций, пострадавших от коронавируса

crimeapress_news

реклама в крыму
В Крыму с 1 февраля начинается прием заявок на субсидии от ИП и организаций, пострадавших от коронавируса
Фото: rk.gov.ru

В Крыму с 1 февраля начинается прием заявок на субсидии от ИП и организаций, пострадавших от коронавируса

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:00 28.01.2021

Крымский бизнес сможет получить поддержку за период с июня по декабрь 2020 года.

С 1 февраля начинается прием заявок от организаций и индивидуальных предпринимателей на получение региональной субсидии в соответствии с Законом Республики Крым № 86-ЗРК. Заявки будут приниматься до 31 марта 2021 года. Об этом сообщил Глава РК Сергей Аксёнов.

По его словам, бизнес сможет получить поддержку в размере 12 130 рублей на каждого работника за каждый месяц с июня по декабрь 2020 года при нескольких условиях.

Во-первых, это регистрация и осуществление деятельности на территории республики по состоянию на 1 января 2020 года.

Во-вторых,  сохранение численности работников на уровне не менее 90% по отношению к марту 2020 года до 1 января 2021 года.

В-третьих, отнесение основного ОКВЭДа к наиболее пострадавшим видам деятельности, который будет определяться по состоянию на 1 января 2021 года. Плюс соответствие  другим условиям, установленным Законом Республики Крым № 86-ЗРК. Соответствующие поправки уже утверждены Государственным Советом РК.

Перечень пострадавших видов деятельности будет в ближайшие дни рассмотрен на заседании Антикризисного штаба и утвержден до конца недели Советом министров.

Получатели меры поддержки должны подать на портале Правительстве Республики Крым заявку в электронном виде, подписанную электронной  цифровой подписью. Можно подать заявку и лично, в Доме предпринимателя, по доверенности в простой письменной форме либо по нотариальной доверенности через третьих лиц, — отметил Аксёнов.

Он уточнил, что за все месяцы подается одна заявка. В ней указываются периоды, в которых соответствующий вид деятельности признан пострадавшим.

При возникновении вопросов по получению мер поддержки можно обращаться на телефоны «горячей линии»: 88005003859, 89789890060.

В Крыму с 1 февраля начинается прием заявок на субсидии от ИП и организаций, пострадавших от коронавируса

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.