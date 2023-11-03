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В у с начала года выявили 117 поддельных банкнот
Иллюстрация: курорт-инфо.рф

В Крыму с начала года выявили 117 поддельных банкнот

Опубликовал: КрымPRESS в Банки Крыма 12:25 03.11.2023

В банковской системе Республики Крым за 9 месяцев 2023 года выявлено 117 банкнот с признаками подделки, что на 203 купюры меньше, чем за аналогичный период прошлого года. С января по сентябрь текущего года обнаружено 86 фальшивых купюр номиналом 5000 рублей – почти в 3 раза меньше, чем за три квартала 2022 года (253 банкноты). Из оборота также изъяли 13 двухтысячных поддельных банкнот, 17 – тысячных и одну фальшивую купюру номиналом 500 рублей.

Несмотря на то, что мы наблюдаем снижение числа поддельных банкнот в регионе, следует быть внимательными при расчете наличными и получении сдачи, – цитирует пресс-служба руководителя Отделения Банка России по Республике Крым Игоря Цветкова. – Если есть сомнения в подлинности купюры, стоит отнести ее на бесплатную экспертизу в коммерческий банк.

Проверить признаки подлинности можно и самостоятельно. В этом поможет специальный раздел на сайте мегарегулятора, а также бесплатное мобильное приложение «Банкноты Банка России». Там содержится информация обо всех купюрах, находящихся в обращении, и их защитных признаках.

источник: Отделение по Республике Крым Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации

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