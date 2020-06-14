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В Крыму скончался еще один пациент, с подтвержденным коронавирусом. 17-я смерть
Фото: vm.ru

В Крыму скончался еще один пациент, с подтвержденным коронавирусом. 17-я смерть

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 19:59 14.06.2020

Но официально – «от коронавирусной инфекции» — 7-я.

Еще один человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончался в Крыму. По данным республиканского минздрава, всего с подтвержденным диагнозом COVID-192 умерло 17 человек. Однако причиной смерти, по данным исследований и экспертиз, коронавирус стал только в 7 случаях.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки коронавирус был выявлен в Крыму у 27 человек.

По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, под медицинским наблюдением находятся 2 926 человек, из которых под динамическим наблюдением на дому находятся 1 780 человек, в стационарах находятся 248 человек, изолировано в обсерваторы – 898 человек.

Всего выявлено 539 положительных на COVID-19. Лечение в медицинских учреждениях Крыма проходят 162 человека.

В Крыму скончался еще один пациент, с подтвержденным коронавирусом. 17-я смерть

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