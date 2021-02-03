В Крыму снова рост заболеваемости пневмонией

Руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская сегодня заявила, что показатель заболеваемости в Крыму сезонными ОРВИ выше эпидемического порога, превышение показателей зафиксировано впервые за последние 4 недели. По словам Пеньковской, во всех регионах Республики медики фиксируют и повторный подъем заболеваемости пневмонией.

Если на прошлой неделе мы говорили, что темп снижения заболеваемости внебольничными пневмониями у нас 38%, то на этой неделе только 17%. В то же время процент расшифровки внебольничных пневмоний улучшился, он, наверное, самый позитивный с сентября. То есть, процент расшифрованных больничных пневмоний 70% в целом по Республике. Но в этой структуре растут и ковидные пневмонии, их удельный вес вырос за последние три недели с 30% до 41%. И 33% это бактериальные пневмонии, — сказала Пеньковская.

Самые высокие показатели по росту числа заболевших внегоспитальной (внебольничной) пневмонией — в Алуште, Черноморском, Первомайском и Красногвардейском районах Крыма.