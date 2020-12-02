В Крыму создадут приложение для поиска лекарств в аптеках

В Крыму создадут программу для смартфонов, с помощью которой можно будет проверять наличие лекарственных препаратов в аптеках региона. Об этом сообщил Глава РК Сергей Аксёнов.

ТАСС напоминает: Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее отметил, что в период пандемии особенно важно стабильное обеспечение лекарственными препаратами, и потребовал оперативно реагировать на сигналы о нехватке лекарств в продаже, чтобы обеспечение необходимыми препаратами было бесперебойным. Власти Крыма периодически получают жалобы на отсутствие лекарств в аптеках, в частности парацетамола и цефтриаксона.

Мы сейчас работаем над созданием единой базы. Министр Александр Иванович Остапенко министерству здравоохранения поручил создать рабочую группу. Надеемся, что мы до конца года попробуем такую программу создать, которая объединит все базы данных всех аптечных сетей в Республике Крым. Чтобы человек мог через телефон посмотреть, где на территории муниципального образования можно данный препарат купить, — сказал Аксёнов.

Глава Крыма добавил, что в Республике нет дефицита лекарств, при этом возникают локальные перебои с поставками в отдельные аптеки.