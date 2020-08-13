В Крыму спасли семью, попавшую в шторм на пляжном катамаране

Экипаж патрульного катера Росгвардии в Крыму спас семью из пяти человек, которую на катамаране во время внезапного шторма уносило в открытое море.

Экипаж катера Росгвардии, патрулирующий водную акваторию международного детского центра «Артек», спас в Черном море семью из пяти человек, которые во время совершения морской прогулки на катамаране попали в шторм, — говорится в сообщении пресс-службы Росгвардии.

В ведомстве рассказали, что экипаж патрульного катера заметил в море катамаран с терпящими бедствие людьми, которые тщетно пытались вернуться к берегу и подавали сигналы с просьбой о помощи. Отдыхающим грозила серьезная опасность из-за нарастающего ветра и волн, подгонявших их катамаран на скалы.

Катер пришвартовался к катамарану, и спасатели буквально у самых скал успели поднять на борт семью с тремя детьми. Спасение проходило при резком ухудшение погодных условий: поднялся сильный береговой ветер, а высота волн превысила метр. Пятеро туристов из Москвы были доставлены к причалу поселка городского типа Гурзуф вместе с плавсредством. Медицинская помощь спасенным гостям крымского курорта не потребовалась, — говорится в сообщении.

Командование отметило: экипаж катера действовал слажено и оперативно, несмотря на то, что погодные условия препятствовали проведению спасательной операции, обеспечили безопасность попавших в трудную ситуацию граждан.

В ведомстве сообщили, что патрульные катера проекта БЛ-820 Росгвардии на постоянной основе находятся на охране водной акватории международного детского центра «Артек». Суда оснащены надежными двигателями, а также современной навигационной аппаратурой и средствами радиосвязи. Благодаря специальной конструкции борта, катера могут сохранять свою устойчивость и на волне.