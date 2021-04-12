Первая акция состоялась в фельшерско-акушерском пункте села Краснолесье.

В Крыму стартовал Всероссийский проект «Добро в село», который реализуется в рамках национального проекта «Здравоохранение». По информации пресс-службы минздрава РК, первый выезд добровольцев Крымского регионального отделением ВОД «Волонтеры-медики» и сотрудников ГБУЗ РК «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» состоялся в фельдшерко-акушерский пункт села Краснолесье (в Симферопольском районе).

В рамках выезда волонтеры-медики совместно с медицинским персоналом и местными жителями провели субботник по уборке и облагораживанию здания и помещения ФАПа и прилегающей территории. Кроме того, основная цель проведения проекта – это повышение грамотности населения в вопросах сохранения собственного здоровья и здоровья близких, — отметили в республиканском минздраве.

Специалисты измеряли артериальное давление, частоту сердечных сокращений, частоту дыхания у жителей села. Провели беседы и анкетирование по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета, информирование о методах профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний и острых состояний. Также был организован мастер-класс по оказанию первой помощи с использованием манекенов и накладок ранений и поражений.

Следующий выезд в рамках проекта запланирован в Бахчисарайский район.

Фото: минздрав РК.