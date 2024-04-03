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В у стартовал Всероссийский проект «Добро в село»

В Крыму стартовал Всероссийский проект «Добро в село»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 14:32 03.04.2024

В Крыму стартовал ежегодный Всероссийский проект «Добро в село», который призван улучшить состояние фельдшерско-акушерских пунктов, а также повысить информированность населения о вопросах здорового образа жизни и профилактике наиболее распространенных заболеваний.

В течение трёх месяцев сотрудники ГБУЗ РК «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» и волонтеры Крымского регионального отделения ВОД «Волонтеры-медики» посетят сельские медучреждения не менее 14 районов, — сообщили в пресс-службе республиканского минздрава.

Первый в 2024 году выезд прошел в села Приятное Свидание и Малиновка Бахчисарайского района. Как отметил главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Республики Крым, главный врач ГБУЗ РК «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» Владимир Мещеряков, особое внимание было уделено теме профилактики туберкулеза. Жителям раздали тематические информационные материалы, а также пригласили на флюорографическое обследование, которое можно будет пройти 9 апреля во врачебной амбулатории в селе Приятное Свидание. Для этих целей запланирован выезд передвижного флюорографа.

В ходе общения с населением двух сел Бахчисарайского района медики и волонтеры напомнили об основных принципах ЗОЖ, профилактике артериальной гипертензии, а также важности отказа от вредных привычек. Было проведено анкетирование жителей на тему осведомленности о вреде табакокурения. На вопросы анкеты ответили 62 человека. Кроме этого, для 49 сельских жителей были организованы консультации по вопросам бережного отношения к своему здоровью. Также волонтеры провели уборку территории, прилегающей к врачебной амбулатории, — рассказал Владимир Мещеряков. 

Следующий выезд медиков и волонтеров в рамках Всероссийского проекта «Добро в село» запланирован в село Муромское Белогорского района.

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В Крыму стартовал Всероссийский проект «Добро в село»

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения РК.

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