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В у стартовала Всемирная неделя иммунизации
Фото: минздрав РК

В Крыму стартовала Всемирная неделя иммунизации

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 21:51 23.04.2024

В Крыму проходят мероприятия Всемирной недели иммунизации с целью повышения осведомленности людей о важности вакцинопрофилактики.

С 22 по 30 апреля 2024 года в ГБУЗ РК «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» работает «горячая линия» по актуальным вопросам иммунизации. Звонки принимаются по номеру +7 (978) 557-04-85 с 09:00 до 16:00.

Напомним, что вакцинация позволяет значительно снизить риск развития инфекционного заболевания, а если человек всё же заразится вирусом, то болезнь будет протекать в более легкой форме без осложнений, которые опасны для жизни.

В рамках национального календаря профилактических прививок детское и взрослое население вакцинируют против следующих инфекций:

  • туберкулез (на 3 сутки жизни с ревакцинацией в 7 лет при необходимости);
  • гепатит В (вакцинация проводится в первый день жизни, в 1 месяц и в 6 месяцев);
  • коклюш, дифтерия, столбняк (вакцинация проводится в 3,4,5,6 месяцев, ревакцинация в 18 месяцев, 6 лет, в 14 лет, далее 1 раз в 10 лет);
  • полиомиелит (вакцинация проводится в 3,4,5,6 месяцев, ревакцинация в 18 и 20 месяцев, 6 лет);
  • гемофильная инфекция (вакцинация проводится в 3,4,5,6 месяцев, ревакцинация в 18 месяцев);
  • пневмококковая инфекция (вакцинация в 2 и 4,5 месяца, ревакцинация в 15 месяцев);
  • корь, краснуха, эпидемический паротит (вакцинация в 1 год, ревакцинация в 6 лет).

В рамках нацкалендаря профилактических прививок взрослые (ранее не привитые, не имеющие данные о прививках, не болевшие) прививаются от кори (до 35 лет — все, в возрасте 36-55 лет — группа риска), против краснухи до 25 лет девушки (старше — при планировании беременности по показаниям), гепатита В, дифтерии/столбняка. Ежегодно взрослые и дети прививаются против гриппа, — сообщили в минздраве РК.

В рамках календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям детское и взрослое население из групп риска получает прививки против следующих инфекций: лептоспироза, сибирской язвы, туляремии, клещевого энцефалита, гепатита А, дизентерии, ветряной оспы, менингококковой инфекции, пневмококковой инфекции детям старше 5 лет и взрослым, бешенства.

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По информации пресс-службы министерства здравоохранения Республики Крым.

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