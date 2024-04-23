В Крыму стартовала Всемирная неделя иммунизации

Напомним, что вакцинация позволяет значительно снизить риск развития инфекционного заболевания, а если человек всё же заразится вирусом, то болезнь будет протекать в более легкой форме без осложнений, которые опасны для жизни.

В рамках национального календаря профилактических прививок детское и взрослое население вакцинируют против следующих инфекций:

туберкулез (на 3 сутки жизни с ревакцинацией в 7 лет при необходимости);

гепатит В (вакцинация проводится в первый день жизни, в 1 месяц и в 6 месяцев);

коклюш, дифтерия, столбняк (вакцинация проводится в 3,4,5,6 месяцев, ревакцинация в 18 месяцев, 6 лет, в 14 лет, далее 1 раз в 10 лет);

полиомиелит (вакцинация проводится в 3,4,5,6 месяцев, ревакцинация в 18 и 20 месяцев, 6 лет);

гемофильная инфекция (вакцинация проводится в 3,4,5,6 месяцев, ревакцинация в 18 месяцев);

пневмококковая инфекция (вакцинация в 2 и 4,5 месяца, ревакцинация в 15 месяцев);

корь, краснуха, эпидемический паротит (вакцинация в 1 год, ревакцинация в 6 лет).

В рамках нацкалендаря профилактических прививок взрослые (ранее не привитые, не имеющие данные о прививках, не болевшие) прививаются от кори (до 35 лет — все, в возрасте 36-55 лет — группа риска), против краснухи до 25 лет девушки (старше — при планировании беременности по показаниям), гепатита В, дифтерии/столбняка. Ежегодно взрослые и дети прививаются против гриппа, — сообщили в минздраве РК.

В рамках календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям детское и взрослое население из групп риска получает прививки против следующих инфекций: лептоспироза, сибирской язвы, туляремии, клещевого энцефалита, гепатита А, дизентерии, ветряной оспы, менингококковой инфекции, пневмококковой инфекции детям старше 5 лет и взрослым, бешенства.

По информации пресс-службы министерства здравоохранения Республики Крым.