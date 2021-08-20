В Крыму стартует Всероссийская акция «Сохраним лес вместе»

Всероссийская акция «Сохраним лес вместе» пройдет с 21 августа по 30 ноября. За это время по всей стране планируется высадить 70 миллионов деревьев. Мероприятие организовано Минприроды России, Федеральным агентством лесного хозяйства и Всероссийским обществом охраны природы при поддержке «Молодежки ОНФ» в рамках национального проекта «Экология».

Главная цель – воспитание бережного отношения к одному из главных богатств страны – лесу, привлечение внимания общества к проблемам сохранения и приумножения лесных богатств. А также предупреждение негативных последствий изменения климата, — сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов РК.