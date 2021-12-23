В Крыму суд продлил арест троих подрывников газопровода

В Крыму Киевский районный суд Симферополя продлил меру пресечения в виде заключения под стражей обвиняемым в подрыве газопровода в Перевальном. Нариман Джелял (Джелялов), Асан и Азиз Ахтемовы пробудут под арестом до 23 февраля. Скорее всего, потом будет суд по самому делу, так как предварительное расследование уже завершено.

Срок содержания под стражей для Джелялова и братьев Ахтемовых продлен на один месяц – до 23 февраля 2022 года, – сообщили в Киевском райсуде.

Фигуранты дела обвиняются по ряду статей: «Диверсия, совершенная организованной группой, повлекшие причинение значительного имущественного ущерба либо наступление иных тяжких последствий», «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенное организованной группой», а также «Контрабанда взрывчатых веществ, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, иного вооружения, иной военной техники…».

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