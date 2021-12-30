В Крыму суд рассмотрит дело о жестоком обращении с детьми

В Крыму прокуратура Нижнегорского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 41-летней жительницы села Митрофановка. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним).

По версии органа дознания, обвиняемая, будучи в состоянии алкогольного опьянения, применяла к своим детям жестокость и недопустимые методы воспитания, не обеспечила детей полноценным питанием, содержала в жилище в антисанитарном состоянии, — сообщили в прокуратуре.

Так, мать ненадлежащим образом исполняла родительские обязанности по содержанию своей несовершеннолетней дочери, что выразилось в уклонении от выполнения медицинских рекомендаций по ее лечению еще с ноября 2020 года. Кроме того, женщина, не находясь по месту жительства, распивала спиртные напитки, детей оставила без присмотра и готовой пищи, в результате чего несовершеннолетняя дочь при самостоятельном приготовлении еды получила термический ожог тыльной поверхности кисти.

Уголовное дело направлено в Нижнегорский суд для рассмотрения по существу. В настоящее время женщина лишена родительских прав в отношении двух детей. Несовершеннолетние переданы на воспитание в приемную семью.

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