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В Крыму таксист убил пассажира. Что сегодня решил суд
Иллюстрация: parohod.online

В Крыму таксист убил пассажира. Что сегодня решил суд

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 20:14 21.04.2021

В Крыму Бахчисарайский районный суд сегодня вынесен приговор по уголовному делу в отношении жителя города Саки. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В ходе судебного разбирательства установлено, что в октябре 2020 года обвиняемый, работая таксистом и перевозя 35-летнего пассажира, находился на окраине села Вилино Бахчисарайского района, где на почве возникших неприязненных отношений нанес последнему не менее 10 ударов ножом в область туловища. Потерпевший выскочил из салона автомобиля, однако от полученных колото-резанных ран скончался, — рассказали в прокуратуре.

Суд согласился с позицией государственного обвинителя и назначил подсудимому наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также по приговору суда злоумышленнику придется выплатить 1,5 млн. рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу родственников погибшего. Приговор в законную силу не вступил.

В Крыму таксист убил пассажира. Что сегодня решил суд

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