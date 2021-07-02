В Крыму убирают рапс

В Крыму стартовала уборочная кампания рапса.

В республике предстоит убрать почти 8 тысяч гектаров площади рапса. В прошлом году общая посевная площадь масличной культуры составила 5 тысяч гектаров, намолочено более 5 тысяч тонн. Урожайность составила более 10 ц/га, — цитирует пресс-служба заместителя Председателя Совета министров РК – министр сельского хозяйства РК Андрея Рюмшина.

Хозяйство, в котором стартовала уборка рапса, — ООО «Штурм Перекопа».

Масличная культура на полях предприятия засеяна на площади 475 гектаров. В сравнении с прошлым годом площади под рапсом увеличены более, чем в два раза. На уборку рапса планируется отвести 2-3 дня, после чего аграрии предприятия приступят к уборке ярового ячменя. Предприятие передовое и показательное по многим аспектам: благодаря умелой организации труда, применению передовых форм и методов организации сельхозпроизводства, прогрессивных технологий выращивания агрокультур, на протяжении ряда лет предприятие получает стабильно высокие урожаи зерновых и технических культур. Площадь сельхозугодий составляет 8436 гектаров. Численность работников составляет порядка 180 человек, — говорит заместитель Председателя Совета министров РК.

По словам вице-премьера, на полях предприятия в этом году выращиваются озимые пшеница, ячмень, рапс, а также яровые ячмень, лен, нут и подсолнечник.

Вчера предприятие завершило уборку озимого ячменя на площади 1168 гектаров. Урожайность — одна из самых высоких в республике — 56 ц/га. Предприятие располагает зерносушильным и очистительным комплексом мощностью 20 тысяч тонн единовременного хранения зерна. Особое внимание директор ООО «Штурм Перекопа» Александр Васильевич Положий уделяет обновлению сельхозтехники, благодаря чему предприятие достигает высоких качественных показателей урожаев зерновых и зернобобовых культур. С 2017 по 2021 год предприятием приобретено агротехники и оборудования к ней на общую сумму более 106 млн рублей, обновлен автотранспортный парк, — говорит глава Минсельхоза Крыма.

фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК