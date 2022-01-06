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В Крыму улучшат инфраструктуру связи – поручение Президента
Фото: Bru-nO, pixabay.com

В Крыму улучшат инфраструктуру связи – поручение Президента

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:42 06.01.2022

Президент РФ Владимир Путин поручил Правительству до 1 августа принять меры, направленные на развитие инфраструктуры связи в Крыму и Севастополе. Соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.

Правительству РФ … принять меры, направленные на дальнейшее развитие инфраструктуры связи на территориях Республики Крым и Севастополя, в целях повышения качества услуг подвижной радиотелефонной связи, услуг по передаче данных и предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и доступности таких услуг для населения, — говорится в документе.

Срок исполнения поручения — 1 августа 2022 года. Ответственный за выполнение – Председатель Правительства России Михаил Мишустин.

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