В Крыму усилены меры по борьбе с амброзией

В Крыму, во всех административных единицах — а это 250 сельских поселений, 4 городских поселения, 14 муниципальных районов, 11 городских округов, определены ответственные по борьбе с карантинными объектами, к которым относится амброзия полыннолистная. Контроль исполнения осуществляется в соответствии с распоряжением Совета министров Республики Крым «О мерах по борьбе с амброзией полыннолистной и другими карантинными объектами в 2020 – 2023 годах на территории Республики Крым».

Согласно распоряжения Председателя Совмина РК Юрия Михайловича Гоцанюка, утвержден план мероприятий по борьбе с амброзией полыннолистной и другими карантинными объектами на 2020 – 2023 годы на территории республики. Итоги совместной работы, а также эффективности принятых мер будут подведены в ноябре этого года. От наших совместных усилий зависит жизнь и здоровье жителей и гостей республики. Напомню, нарушение правил борьбы с амброзией полыннолистной влечет за собой ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, — цитирует пресс-служба заместителя Председателя Совета министров – министра сельского хозяйства РК Андрея Рюмшина.

Специалисты отмечают: амброзия полыннолистная – однолетнее травянистое растение, чрезвычайно опасный карантинный сорняк. Растение засоряет все полевые культуры, особенно пропашные и зерновые, а также огороды, сады, виноградники, луга, пастбища, полезащитные лесные полосы и другие земли с нарушенным растительным покровом. Развивая мощную надземную массу и корневую систему, амброзия сильно подавляет культурные растения.

Массовые всходы появляются в мае. При поедании коровами корма с амброзией вкус молока становится горьким. Пыльца растения вызывает заболевание людей амброзийным поллинозом, больше известное в народе под названием «сенная лихорадка». В период цветения амброзии от этого заболевания страдает огромная часть населения. У людей снижается трудоспособность, опухают слизистые оболочки верхних дыхательных путей и глаз, появляются насморк и слезотечение, развивается астма. Установлено, что аллергены содержатся также в семенах и листьях амброзии. Они могут вызвать у людей дерматиты.

Экономический ущерб от амброзии в районах массового ее распространения исключительно велик. Он складывается из нескольких составляющих: снижения урожайности сельскохозяйственных культур, ухудшения качества кормов и снижения продуктивности пастбищ; расходов на очистку семян, агротехнические мероприятия и гербициды, отрицательного влияния на здоровье людей.