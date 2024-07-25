В Крыму усилили темпы строительства базовых станций 4G

Операторы мобильной связи в Крыму в первом полугодии 2024 года в два раза увеличили темпы строительства базовых станций мобильной связи 4G, введя в эксплуатацию 494 новые станции. Об этом

В текущем году операторами связи существенно увеличены темпы строительства новых и модернизации существующих базовых станций. В течение первого полугодия 2024 года операторами мобильной связи построено и выведено в эфир 494 новые базовые станции подвижной радиотелефонной связи и 179 объектов связи было модернизировано до современного уровня технологии LTE (4G), — говорится в ответе на запрос за подписью замминистра Юлии Килик.

Ранее Мининформ сообщал, что в 2023 году было построено 240 базовых станций подвижной радиотелефонной связи, в 2022 году — 87, в 2021 — 46.

Строительство базовых станций мобильной связи ведется на таких основных инфраструктурных объектах, как автотрасса федерального значения «Таврида» и ж/д магистраль Симферополь — Джанкой — Крымский мост.

По ее словам, операторами связи ведется активная работа по улучшению качества радиопокрытия сигналом 4G, которое должно приблизится по своей площади к охвату технологиями 2G и 3G. В настоящее время около 98% населения, проживающего на полуострове, и порядка 70% территории региона обеспечены мобильной связью в сетях 2G и 3G.

Услуги связи в Крыму предоставляют крымские компании «К-Телеком» (бренд Win-mobile), «КТК-Телеком» («Волна мобайл»), «Крымтелеком», «Севтелеком» и «Миранда». Килик сказала, что перспектива появления в Республике Крым иных операторов, зависит от планов руководства этих компаний, а также от наличия у них разрешительных документов, частотного и номерного ресурса, которые присваиваются операторам связи федеральными органами исполнительной власти. «В настоящее время федеральные операторы связи не информировали министерство о планах по созданию собственной инфраструктуры связи на территории Республики Крым и не обращались за содействием, — отмечает Килик.

источник: ТАСС