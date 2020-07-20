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В целом по России эта мера поддержки в 2020 году увеличена в полтора раза Господдержка на производство собственного молока в молочном животноводстве в Республике Крым увеличена в три раза. Об этом сообщил заместитель Председателя Совета министров – министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Рюмшин. В целом по России эта мера господдержки в этом году увеличена в полтора раза. «На поддержку собственного производства молока, реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку в 2020 году направлено 200,9 млн рублей. В прошлом году эта цифра составляла 65 млн рублей. Сегодня уже освоено больше половины выделенных средств», - прокомментировал Андрей Рюмшин. Заместитель Председателя Совета министров также отметил, что объемы производства молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах позволяют республике всегда занимать лидирующие позиции по среднесуточным надоям молока в Южном Федеральном округе: стабильно второе место, а также входят в десятку лучших по стране. По информации Министра сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрия Патрушева, объемы производства молока в России ежегодно увеличиваются, что обеспечено упорным трудом аграриев и мерами господдержки. Как сообщил Дмитрий Патрушев, на повышение продуктивности в молочном животноводстве только из федерального бюджета в 2019 году было направлено около 8 млрд рублей. В текущем году эта цифра увеличена в полтора раза.
иллюстрация: pxhere.com

В Крыму увеличили объёмы поддержки молочной отрасли

Опубликовал: КрымPRESS в Сельское хозяйство Крыма 18:53 20.07.2020

Господдержка на производство собственного молока в молочном животноводстве в Крыму, сообщил заместитель Председателя Совета министров – министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Рюмшин, увеличена в три раза. Об этом сообщил  В целом по России эта мера господдержки в этом году увеличена в полтора раза.

На поддержку собственного производства молока, реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку в 2020 году направлено 200,9 млн рублей. В прошлом году эта цифра составляла 65 млн рублей.  Сегодня уже освоено больше половины выделенных средств, — цитирует пресс-служба Андрея Рюмшина.

По словам заместителя Председателя Совета министров, объемы производства молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах позволяют республике всегда занимать лидирующие позиции по среднесуточным надоям молока в Южном Федеральном округе: стабильно второе место, а также входят в десятку лучших по стране.

По информации Министра сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрия Патрушева, объемы производства молока в России ежегодно увеличиваются, что обеспечено упорным трудом аграриев и мерами господдержки. Как сообщил Дмитрий Патрушев, на повышение продуктивности в молочном животноводстве только из федерального бюджета в 2019 году было направлено около 8 млрд рублей. В текущем году эта цифра увеличена в полтора раза.

В Крыму увеличили объёмы поддержки молочной отрасли

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