В Крыму увеличивают площади виноградников

О том, что с начала 2021 года на 115 гектаров увеличилась площадь посадки виноградников в Республике Крым, сообщил заместитель Председателя Совета министров РК — министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. По информации вице-премьера, в этом году, согласно индикаторам, в Крыму планируется заложить 800 гектаров.

Крымские аграрии продолжают работы по увеличению посадочной площади виноградников. В настоящее время произведена закладка 40 гектаров в г. Феодосия, 35 гектаров в городском округе Судак, 22 гектаров в Красногвардейском районе, 14 гектаров в Белогорском районе, и 4 гектаров в Нижнегорском районе. Наибольшие площади заложены на предприятиях ООО «Солнечная долина» и Завода Марочных вин «Коктебель», — цитирует пресс-служба Министерства сельского хозяйства Андрея Рюмшина.

Заместитель Председателя Совета министров РК также отметил, что в республике есть несколько передовых хозяйств, в которых соблюдается высокий агротехнический уровень возделывания на виноградных насаждениях.

Это такие хозяйства, как ООО «Наш Крым» в Симферопольском районе, АО «АФ «Черноморец», ООО «Инвест Плюс» в Бахчисарайском районе, ООО «Легенда Крыма» в Сакском районе, а также ряд других хозяйств, — говорит чиновник.

СПРАВКА: производство винограда — одно из важнейших направлений деятельности предприятий АПК Крыма. На сегодня во всех категориях хозяйств насчитывается свыше 20 тыс. га виноградных насаждений, в том числе плодоносящих насаждений – 16,7 тыс. га. Из них более 18% составляет площадь молодых насаждений. Восстановление площадей и увеличение валового сбора винограда актуально, и это заложено в индикаторы программы.

Отрасли сегодня доступен целый спектр мер господдержки, предприятия могут получить льготные инвестиционные и краткосрочные кредиты, компенсацию части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию селекционно-питомниководческих центров в виноградарстве, поддержку развития виноградников в рамках «стимулирующей» субсидии в виде финансового обеспечения затрат на закупку посадочного материала для закладки виноградных насаждений.