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В Крыму уверяют: экономика Республики адаптировалась к работе в период пандемии

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 15:18 22.02.2022

Экономика Республики Крым адаптировалась к функционированию в период пандемии, об этом свидетельствует анализ макроэкономических показателей развития республики за 2021 год. Об этом сообщила заместитель Председателя Совета министров – министр финансов республики Ирина Кивико.

Анализ макроэкономических показателей развития Республики Крым за прошедший год позволяет уверенно говорить об адаптации экономики региона к функционированию в условиях пандемии, — цитирует пресс-служба специалиста. 

По словам вице-премьера, по итогам 2021 года ожидается полное восстановление экономики, рост ВРП составит 6,4% с объемом 542,1 млрд рублей. В среднесрочной перспективе ежегодное увеличение валового регионального продукта планируется на 1,7% – 2,5%.

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По ее словам, восстановление деловой активности отмечается во всех сферах экономики республики, но основными драйверами роста стали промышленность, сельское хозяйство и туризм. За прошедший год собственные доходы бюджета составили 79,2 млрд руб., что на 28,5% больше, чем в 2020 году, что позволило существенно увеличить расходы на социальную сферу.

Источник: пресс-служба Министерства экономического развития РК


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