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В Крыму уже 41 медик получил комплекс прививок от коронавируса
Фото: минздрав РК

В Крыму уже 41 медик получил комплекс прививок от коронавируса

Опубликовал: CrimeaPRESS в Здравоохранение Крыма 13:13 23.12.2020

Полную иммунизацию от коронавируса (две прививки) в Крыму получил 41 медицинский работник.

На сегодняшний закончен вакцинальный комплекс, то есть две прививки получил 41 медик и 87 медицинских работников получили первую прививку от новой коронавирусной инфекции. Иммунизация продолжается, — рассказала руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

По ее информации, в Крым уже доставлено 1 500 доз «Спутник V». Вакцинация началась с медиков, работающих в «красной зоне».

В Крыму уже 41 медик получил комплекс прививок от коронавируса

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