В Крыму уже 41 медик получил комплекс прививок от коронавируса

Полную иммунизацию от коронавируса (две прививки) в Крыму получил 41 медицинский работник.

На сегодняшний закончен вакцинальный комплекс, то есть две прививки получил 41 медик и 87 медицинских работников получили первую прививку от новой коронавирусной инфекции. Иммунизация продолжается, — рассказала руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

По ее информации, в Крым уже доставлено 1 500 доз «Спутник V». Вакцинация началась с медиков, работающих в «красной зоне».