В Крыму ужесточат контроль за передвижением легковых и грузовых автомобилей

В ходе очередного заседания штаба по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции Глава РК Сергей Аксёнов призвал сотрудников ГИБДД усилить контроль за передвижением легковых и грузовых автомобилей по территории полуострова.

Усилить в этой части проверочный контроль и мероприятия. Я тоже вижу, что резко увеличилось количество автомобилей, это все до первой вспышки или образования очага. Опять придется все перекрыть, и тогда режим будет сильнее, чем в Краснодарском крае. Просто предупреждаю. Иногда от безалаберности страдают другие, — пригрозил Аксёнов.

Отмечено, что накануне наблюдалось большое скопление транспорта как на трассах, так и в городах (в первую очередь, в Симферополе, Евпатории, Саках)

Напомним, до 30 апреля в Крыму действует режим самоизоляции.